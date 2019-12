Caterina Collovati attacca Diletta Leotta: «Perché esibire una quinta di reggiseno?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diletta Leotta torna al centro delle polemiche. Dopo la gaffe sul palco del Gran Galà del Calcio con il portiere dell'Inter Handanovic, il lapsus sulla canzone di Lucio Battisti nel post partita di Lazio-Juventus, ecco il nome dell'inviata di DAZN tornare nei dibattiti televisivi.L'ultimo è quello di Live-Non è la D'Urso. Qui,moglie dell'ex nazionale azzurro Fulvio, sono volate parole grosse sulla ragazza seguita da milioni di persone su Instagram. «Non ho nulla contro una bella ragazza che ha l'età delle mie figlie, combatto contro l'oggettivazione del corpo della donna. Che bisogno c'è di esprimersi con una taglia numero 5 di reggiseno piuttosto che invece di prepararsi e dimostrare di essere una brava giornalista. Siamo complici di una mentalità maschilista»Giorgia Rossi, inviata di Mediaset anche lei al centro di alcune polemiche dopo una gaffe in diretta , puntualizza nel dibattito su Canale 5: «Diletta Leotta non è una giornalista ma una conduttrice, non ha il tesserino e sceglie lei liberamente cosa fare». Caterina Collovati risponde: «Sì ma ha funzioni da giornalista, prende il microfono e fa le domande....»