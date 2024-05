Festa della mamma, Meloni dalla Leotta: «Devo tutto a mia madre»

«Io sono cresciuta con una madre che non era così presente e alla fine le devo tutto. La sua era un'assenza calcolata, ha cresciuto le sue figlie dicendo te la devi cavare, la tua libertà è legata alla tua responsabilità». Lo racconta la premier Giorgia Meloni, ospite del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante.

È la stessa Leotta ad annunciare lo speciale "Festa della mamma" del podcast con un post a sorpresa su Instagram.

Tra gli argomenti toccati durante la puntata, la maternità, la solidarietà tra mamme, il senso di colpa ma anche le chat di classe, le difficoltà nel conciliare le recite di fine anno con il G7.

Meloni e la mamma, cosa ha detto

«La mia era una madre che non ti risolveva i problemi, i problemi te li dovevi risolvere da sola e se io sono la persona che sono... lo devo a lei», racconta ancora Meloni nel podcast. La premier parla anche della maternità: «Diventare mamma mi ha dato tantissima stabilità. Sono diventata più pragmatica, più concreta, più attenta alle cose che hanno davvero un senso». «La maternità, è vero, tira fuori tutte le tue fragilità ma le mette anche a posto».

Le parole della premier

«Ho sempre pensato che non sia vera la solidarietà femminile, le donne sono tra loro molto meno solidali di quanto dicano, come se fossero vittime del racconto per cui non dovrebbero mai essere completamente all'altezza di competere con gli uomini e questo le porta a competere tra loro. Però tra mamme è tutta un'altra cosa, le mamme sono solidali tra loro come i veterani al fronte: gente che ha combattuto insieme e alla fine ha un'altra dimensione di solidarietà», ha sostenuto la premier ospite del podcast in cui racconta dell'aiuto ricevuto dalle madri della classe della figlia Ginevra, e del fatto che «le più belle emozioni» vissute da presidente del Consiglio «riguardavano le mamme». La «più straordinaria», ha spiegato, è stata la telefonata a quella di Alessia Piperno, mentre tornava in Italia dopo essere stata agli arresti in Iran.