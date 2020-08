Daniela Martani: «Prendere il Covid è arduo, io in Sardegna senza precauzioni e in tutti i luoghi affollati»

Prima si rifiuta di indossare la mascherina, poi esulta sui social per il test negativo. L'ex gieffina Daniela Martani ha twittato: «Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda, Just Cavalli, Country, Billionaire, accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze pene, risultato: negativa».

LEGGI ANCHE Daniela Martani, la mascherina e Chiara Ferragni: «Siete lobomotizzati». E infuria la polemica



Tornata dalla #Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda Just Cavalli Country #Billionaire accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene risultato: negativa. pic.twitter.com/Ezf3dvhhHc — daniela martani (@danielamartani) August 21, 2020



Nei giorni scorsi la Martani è salita agli "onori" della cronaca per essersi rifiutata di indossare la mascherina all'imbarco per il traghetto che porta all'isola della Maddalena. «Quelli che continuano ad affermare che la Sardegna è la nuova regione focolaio d'Italia mentono spudoratamente - dice l'ex gieffina - Sapete che io non sono proprio ligia nel seguire le indicazioni ministeriali di prevenzione, quindi mascherina indossata il meno possibile e nessun gel sanificante». E in un altro post aggiunge: «È evidente allora che infettarsi è decisamente difficile». Nei giorni scorsi la Martani è salita agli "onori" della cronaca per essersi rifiutata di indossare la mascherina all'imbarco per il traghetto che porta all'isola della Maddalena. «Quelli che continuano ad affermare che la Sardegna è la nuova regione focolaio d'Italia mentono spudoratamente - dice l'ex gieffina - Sapete che io non sono proprio ligia nel seguire le indicazioni ministeriali di prevenzione, quindi mascherina indossata il meno possibile e nessun gel sanificante». E in un altro post aggiunge: «È evidente allora che infettarsi è decisamente difficile».

Ultimo aggiornamento: 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA