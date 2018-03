Cristina Chiabotto, nuovo fidanzato dopo Fabio Fulco? "Sta cedendo a un corteggiatore insistente..."

Cristina Chiabotto dopo l'addio a Fabio Fulco: "Non c’era l’incastro, è stato un esaurirsi. Sto toccando il fondo e mi sto rialzando"​

ha un nuovo amore? Per ora resta solo una voce, o meglio, un'indiscrezione disu Oggi. La showgirl torinese, infatti, si è lasciata alle spalle la lunga storia cone avrebbe una nuova fiamma. Intanto, però, di certo c'è una nuova avventura televisiva.Scrive Dandolo: «Gira voce che la bella Cristina Chiabotto, archiviata la lunga relazione con lo storico fidanzato attore Fabio Fulco, stia cedendo all’insistente». Al momento si tratta solo di una voce, non confermata dalla diretta interessata, ma c'è molta curiosità sull'identità di questo corteggiatore misterioso. Cristina, 31 anni, aveva spiegato a Verissimo di essere riuscita a ripartire dopo la fine della storia con Fulco: «Mancava l'incastro perfetto e alla fine è stato un lungo esaurirsi, perché faccio molta fatica a chiudere porte e portare cambiamenti radicali nella mia vita».Estremamente riservata nella vita privata,, Miss Italia 2004, prosegue invece la propria attività professionale e da domenica prossima sarà protagonista su. Ogni domenica, alle 10, la conduttrice affiancherà lo chefin un programma culinario, I menù di Giallo Zafferano. La giusta occasione per rifarsi gli occhi e farsi venire un grande appetito prima del pranzo della domenica.