Cristina Chiabotto a Verissimo: «Sono al sesto mese, aspetto una bimba. Covid? Non l'ho detto a nessuno»

Cristina Chiabotto ha raccontato a Verissimo la sua quotidianità come futura mamma: «Non ho detto nulla, ma avuto il Covid, adesso sono incinta di sei mesi, ma l'ho detto tardi proprio perché dovevo fare tutti gli accertamenti e volevo essere sicura. Questo è il coronamento della nostra favola d'amore».

Continua l'ex Miss Italia: «Con Marco è avvenuto tutto così velocemente. Da un'amicizia nata allo stadio con la Juventus si è trasformata in amore, in maniera inaspettata. Io sono da film romantici, piango ancora a Notting Hill e Pretty Woman, ma questa è la mia realtà. Posta di matrimonio arrivato in maniera inaspettata, in mezzo alla polvere della nostra casa che stavamo ristrutturando, non me lo aspettavo, ha tirato fuori l'anello, ma non si è inginocchiato proprio per via della polvere! Però devo dire che è stato molto originale. Marco è molto maturo, anche se abbiamo la stessa età. Unisce testa e cuore, e quando c'è tutto questo è perfetto. Ci ritrovimo su tutto, non è facile avere quell'alchimia».

Il ricordo arriva poi alla nonna, recentemente scomparsa a causa del Covid-19: «A Nonna Maria piaceva molto Marco, non ha avuto tanto tempo per viverlo, purtroppo se ne è andata per il Covid, il 16 maggio, come tante altre persone purtroppo. Per me era tantissimo lei, però devo essere forte perchè era una donna piena di sorrisi. Devo essere come lei, mi lascia un bel dono, sono convinta che questo dono che è arrivato sia stata lei. Da quel giorno avevo una farfalla bianca che mi seguiva ovunque, e ho sempre creduto che fosse lei. Mi ha fatto il regalo più bello, per ogni anima che vola via ne arriva una».

E la Chiabotto annuncia poi il sesso del bambino in diretta: «Sono in dolce attesa di una bambina. Ci stiamo ancora pensando sul nome, ma ho qualche idea già, dobbiamo fare la scelta definitiva».

