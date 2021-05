Cristina Chiabotto è diventata mamma, nata la prima figlia: il nome è un omaggio alla nonna morta di Covid

Cristina Chiabotto è diventata mamma. La ex Miss Italia ha dato alla luce la sua prima figlie e lo ha annunciato ai followers con una foto su Instagram. «Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma».

La bimba, nata il 7 maggio dall'amore con il marito Marco Roscio, è stata chiamata Luce Maria anche in onore della nonna della ex Miss, Maria, che è venuta a mancare negli ultimi mesi a causa del Covid.