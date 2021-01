Cristina Chiabotto è incinta: l'annuncio su Instagram

Cristina Chiabotto è in incinta. È l'ex Miss Italia ad annunciarlo ai suoi fan con un post su Instagram. Nella foto si vedono lei e il marito Marco Roscio con il dito puntato sul pancino.

«Venticinque settimane di te... - si legge nel post - sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper». Paper è il cagnolino della coppia.

Tra i complimenti virtuali per la gravidanza della showgirl, tante vip: Natasha Stafanenko, Giusy Buscemi, Daniela Ferolla, ex miss Italia co Cristina, Eleonora Pedron e Justine Mattera.

Chi è Marco Roscio?

Il compagno di Cristina Chiabotto è torinese, juventino, ed è un classe 1986, come lei. È un manager e imprenditore che ha studiato Economia Aziendale ed è general manager di una grande cartiera. Si sono sposati non tanto tempo fa: il 21 settembre 2019 a Venaria, in provincia di Torino. Questo perché quando si sono conosciuti non hanno perso troppo tempo e si sono sposati appena un anno dopo. Cristina, ricordiamo, veniva fuori da una storia durata ben 12 anni con Fabio Fulco.

