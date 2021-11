Chiara Ferragni, l'ex Riccardo Pozzoli diventa papà: «È stato difficile ma ce l'abbiamo fatta»

Riccardo Pozzoli è diventato papà. L'ex compagno di Chiara Ferragni ha avuto un bambino dalla moglie Gabrielle Caunesil: il piccolo Romeo è nato il 5 novembre e la prima foto con i genitori è stata condivisa ieri dalla mamma. «Il 5 novembre 2021 nostro figlio Roméo è arrivato al mondo e ci ha cambiati per sempre - ha scritto Gabrielle - E' stato lungo e difficile ma ce l'abbiamo fatta. L'amore è infinito. Grazie, vita».

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI DELLE STELLE Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'8 novembre: la... LITE SOCIAL Chiara Ferragni, lite su Instagram con la hater per Unposted:... RICCARDO POZZOLI Chiara Ferragni, il motivo per cui ha chiuso con il suo ex:...

Un sogno realizzato

La modella tempo fa aveva condiviso i suoi problemi di endometriosi, per i quali la coppia si era in un primo moomento rassegnata a non avere figli. Poi invece l'annuncio della gravidanza, proprio in occasione della festa del papà. Il parto, a quanto raccontato su Instagram, non è stato facile ma fortunatamente mamma e bimbo ora stanno bene e a breve torneranno a casa. «Dopo le sue sofferenze e il suo dolore, grazie alla sua forza e resilienza, diventeremo genitori aveva detto Riccardo - Abbiamo scoperto di aspettare un bambino nel giorno della festa del papà e abbiamo finito il terzo mese nel giorno della festa della mamma. È tutto magico».

Anche la gravidanza è stata difficile e segnata da qualche problema: i genitori avevano fatto sapere sui social di aver avuto qualche brutta notizia dopo un esame, senza divulgare di cosa si trattasse. Ora però iniziano una nuova vita in tre.