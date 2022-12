(Adnkronos) - Chiara Ferragni in costume sulla neve e 'lezione' agli haters. L'imprenditrice e influencer - in vacanza col marito Fedez, i figli e le rispettive famiglie - ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae in costume nella neve, tra rischio di cadute e risate. La clip è stata commentata da numerosi utenti e non sono mancate critiche gratuite e offese all'insegna del body shaming. Recentemente, Ferragni non ha esitato a rispondere per le rime agli haters che l'hanno insultata dopo la pubblicazione di un video in cui l'imprenditrice posava in intimo: "Fate schifo".