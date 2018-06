La piccola Charlotte cade durante la parata: la pronta reazione di mamma Kate /Video

di Simone Pierini

Unareale quella della piccolache durante il, la tradizionale parata dei reggimenti del Commonwealth e della British Army, con la quale si festeggia anche il compleanno della regina Elisabetta, ha avuto un piccolo inconveniente.La secondogenita di William e Kate è caduta mentre si trovava sulin compagnia di tutta la famiglia di fronte al popolo britannico. E la piccola non l'ha presa bene. Non tanto per il dolore, visto che si è trattato di una semplice scivolata, ma probabilmente per l'imbarazzo.Charlotte ha iniziato a piangere e si è abbracciata a mamma Kate nascondendo il viso tra le sue braccia. Una reazione tipica di una bimba della sua età. La scena è stata immortalata in un video che si è diffuso in poco tempo su twitter.