Famiglia Rodriguez a Verissimo. Cecilia radiosa, ma le forme sospette non passano inosservate

ha raggiunto insieme al fratello Jeremias e alla mamma Veronica,durante la divertente ed emozionante intervista di Silvia Toffanin. I tre fratelli sono apparsi come sempre molto affiatati e divertiti ma un piccolo particolare proprio di Cecilia non è sfuggito.La bella ex gieffina, come lei stessa ha detto, vive un momento sereno, una bella storia d'amore con il suo Ignazio conosciuto proprio nella casa del Gf Vip. Raggiante come sempre sembra però avere qualche chilo in più: il viso più tondo, le gambe più sode e un pancino che sembra puntare dal vestitino fasciato in vita ed cortissimo. Magari è solo un effetto visivo, oppure come a volte accade l'amore fa prendere qualche chilo, o forse potrebbe essere in arrivo un cuginetto per il piccolo Santiago?Cecilia e Ignazio sono felici insieme, tutta la famiglia è felice che la loro storia prosegua a gonfie vele. I due sono già andati a vivere insieme, che sia arrivato il momento di un dolce pargolo?