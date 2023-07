Belen, Stefano de Martino in vacanza con Cecilia Rodriguez? Non è come sembra: la confessione

In queste calde settimane, mentre circolano voci sulla presunta e probabilmente già consumata ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è emersa dai meandri dei social network una foto che ritrarrebbe il ballerino e conduttore televisivo napoletano insieme alla sorella di Belen, Cecilia Rodriguez. L’immagine è diventata in breve virale su tutti i circuiti dei fan della showgirl argentina. Tuttavia, sono in tanti a chiedersi quale sia stata la ragione di questo incontro e quale possa essere il pensiero di Belen riguardo a questa situazione.

Andiamo dunque a scoprire insieme i dettagli come mai Cecilia e Stefano si trovavano nello stesso posto e a comprendere esattamente ciò che è accaduto.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, quell'incontro imbarazzante in aereo. Cecilia sbotta davanti a tutti per De Martino: cosa è successo