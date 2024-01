Cecilia Rodriguez e il retroscena su L'Isola dei Famosi: «Costretta a stare nuda. Era il gioco, per rimanere dovevo spogliarmi»

A distanza di 8 anni Cecilia Rodriguez torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei famosi. La sorella di Belen partecipò al reality nel 2015 e assieme a Brice Matinet finì a Playa Desnuda e fù la Eva dell'isola. Sulla spiaggia i due naufraghi erano completamente nudi con a disposizione solo un kit di sopravvivenza. A coprire le parti intime solo delle foglie, proprio come Adamo ed Eva.

Cecilia Rodriguez obbligata a stare nuda a L'Isola

Su Instagram così la CheChu è tornata a parlare di quella esperienza rispondendo a una domanda di una fan: «All'Isola dei Famosi le mutande non le portavi davvero?». La risposta della sorella di Belen non è passata inosservata ai suoi fan tant'è che ha raccontanto un dettaglio insolito in merito alla sua esperienza. «Io ero nuda veramente - spiega l'influencer - ed è stato un bellissimo incubo. Uno dei più belli della mia vita. Era una situazione scomodissima, io ero senza vestiti e senza mutande. Io ho fatto di tutto per coprirmi. Ad esempio, ho costruito una gonna con delle palme. Io odiavo essere nuda anche se ero obbligata. Era il gioco, per rimanere lì dovevo spogliarmi. Sul mio contratto non c'era scritto però lo voleva il gioco. Per me è stato veramente un grande incubo. Infatti anche quando io facevo i confessionali ripetevo sempre: mi mancano le mie mutande».

L'esperienza

La sorella di Belen ha rivelato: «L'esperienza la porterò sempre nel mio cuore perché mi ha insegnato tantissime cose e mi ha fatto riflettere troppo.