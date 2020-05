Caterina Balivo , la tenera foto con i figli Guido Alberto e Cora. Ma i fan notano un dettaglio: «Non farlo più...». La conduttrice campana - tornata lunedì scorso in onda con Vieni da me - ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in compagnia dei due figli nati dall'amore con il marito Guido Maria Brera.

Nell'immagine, Guido Alberto detto GA, in piedi su un vaso, abbraccia la conduttrice e la piccola Cora è in braccio. Mamma Caterina e i suoi bimbi si trovano sul balcone della loro casa a Roma. Tanti i messaggi d'affetto da parte dei fan. Ma un dettaglio fa storcere il naso a qualcuno. «Togli subito i bambini dalla ringhiera sono una nonna apprensiva», scrive una follower che incassa diversi like.

Ma sono tanti i fan che difendono la conduttrice. «Che ansia questi messaggi - scrivono - sempre a criticare. Si vede che la righiera è in fondo e i bambini sono al sicuro tra le braccia della mamma». Arriva anche la risposta di Caterina Balivo che forse reputando esagerato il rimprovero commenta: «Oh mamma...». Boom di like.

