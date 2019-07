Belen e Stefano in vacanza a Ibiza con Santiago, i fan sognano una nuova gravidanza

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e ora i fan aspettano una seconda lieta notizia. Serpeggia infatti una indiscrezione: la showgirl argentina e il ballerino aspettano un altro figlio, dopo Santiago, 6 anni. Ma al momento non c’è alcuna certezza. Al momento quello che va in scena – via Instagram – è l’album dalla vacanze. E, come riporta Vanity Fair, tra i due non potrebbe andare meglio. Da Capri a Ibiza, le cartoline sono solo d’amore. «Niente è più bello della famiglia», fa sapere ora lei, come didascalia a uno scatto a tre. Ventinove anni lui, 34 lei, Belén e Stefano erano andati a nozze nel settembre 2013, col primogenito tra le braccia. Il matrimonio più atteso dell’anno, ben prima della cerimonia a Noto dei Ferragnez.





Nel dicembre 2015 una nota dell’avvocato aveva annunciato l’addio. Il divorzio ufficiale non è mai arrivato. Sulla presunta gravidanza, poco tempo fa il ballerino e conduttore aveva fatto sapere: «Siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino».

