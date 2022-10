Stefano De Martino con Luna Marì, Belen posta la foto del marito con la figlia di Antonino Spinalbese

Stefano De Martino, papà a tempo pieno. Il conduttore sta trascorrendo le ultime settimane a Milano in compagnia del figlio Santiago e della piccola Luna Marì, figlia di Belen nata dall'amore con il gieffino Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è partita per la Toscana, impegnata per uno shooting di lavoro. Ma non mancano le videochiamate con Stefano e i piccoli.

Cosa aveva detto Stefano

Lo scorso giugno, Stefano De Martino in un'intervista di Maurizio Costanzo, disse: «Luna Marì è la sorella di mio figlio. Mi sento uno zio». Ed erano solo i primi mesi in cui il conduttore e Belen tentavano di ricostruire e rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio. Adesso quella fase è ormai passata e i due sono inseparabili: l'amore procede a gonfie vele... e lo stesso dicasi per il rapporto tra Stefano e Luna Marì.

Le foto di Belen

A testimoniarlo, le Instagram Stories pubblicate dalla conduttrice delle Iene. Ieri, Belen ha infatti condiviso con i follower gli screenshoot delle videochiamate fatte in compagnia di Stefano e i due figli. Poi, ha condiviso le foto probabilmente inviate dallo stesso Stefano De Martino di Santiago e Luna Marì che giocano insieme felici e sorridenti. In casa Rodriguez-De Martino si è trovato dunque l'equilibrio perfetto per ricostruire le basi di una solida famiglia.