Gf Vip, Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen Rodriguez: «Litigavamo sempre e io scappavo di casa»

Tra i concorrenti più attesi di questa edizione del Gf Vip c'era sicuramente Antonino Spinalbese. L'ex hairstylist diventato famoso per la relazione avuta (ma subito naufragata) con Belen Rodriguez, da cui ha avuto una figlia, è entrato nella casa piu' spiata d'Italia tra poleimiche e apllausi. Prima tra tutti pare sia stata proprio la showgirl argentina a non prendere benissimo questa decisione del suo ex per l'eccessiva esposizione mediatica che lui avrebbe avuto durante il reality. Ma Antonino non si è fatto influenzare da tutto questo e ha detto sì ad Alfonso Signorini, tra le critiche di chi lo accusa di essere un arrivista e chi invece lo elogia a padre del secolo. Insomma dopo solo 4 giorni Antonino fa parlare di sè e comincia a raccontarsi ai suoi "colleghi" d'avventura.

Gf Vip, Attilio Romita spara a zero sulla regina Elisabetta e la regia lo censura: sfiorato l'incidente internazionale

Gf Vip 7, Spinalbese parla di Belen

Si sbottona Antonino, a soli 4 giorni dall'inizio dei reality, la camicia (e non solo) e racconta la verità, la sua, sulla storia con la showgirl argentina. Nessuno dei due è mai entrato nel dettaglio dei motivi reali che hanno portato alla rottura, ma ora Spinalbese comincia a lasciarsi andare. Durante delle confidenze con gli altri vipponi, l'influencer si è lasciato andare e ha raccontato alcuni dettagli sul periodo di burrasca che ha vissuto quando il suo amore con Belen era quasi alla fine. «C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti», spiega ai compagni.

Ginevra Lamborghini, perché ha litigato con Elettra? L'ereditiera al Gf Vip: «Non ci parliamo da 3 anni»

Litigate infinite e fughe ripetute

Non riusciva a gestire piu' nè il gossip nè le discussioni, così Antonino stava spesso fuori casa.

Patrizia Rossetti, chi è il volto (dimenticato) della tv al Gf Vip: da Sanremo al matrimonio finito

«Non so se volersi bene basta in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero». Ma Luna Marì c'è e per Spinalbese è un amore incondizionato e unico. «La mia bambina è tutto per me. Mi manca, ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni», cerca di rassicurarsi. «Da giovane volevo sposarmi, ma non volevo avere figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e poi invece la vita ti mette davanti a cose inaspettate». E ora tutto è cambiato e al Gf Vip 7 le chiacchiere sono appena iniziate.