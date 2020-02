Verissimo, Beatrice Valli: «Sono stata male. Non posso prendere in braccio i miei figli»

Beatrice Valli in lacrime a Verissimo : «Sono stata male. Non posso prendere in braccio i miei figli». Silvia Toffanin commossa. Oggi, Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata sei anni fa a Uomini e Donne, sono stati ospiti nel salotto di Canale 5. L'influencer, incinta al sesto mese del terzo figlio, ha poi raccontato il momento duro che sta attraversando. Ecco le parole di Beatrice Valli: «Ero a Los Angeles. Ho avuto un'infezione al fegato. Ho dovuto fare delle cure molto pesanti, alcune volte non ero neanche lucidissima durante il giorno. Anche se non ho mai smesso di lavorare. Non riesco a dare il massimo con i bambini, mi dicono di non prenderli in braccio. Ma come fai a non prenderli in braccio». L'influencer si scioglie in lacrime e Silvia Toffanin si alza per confortarla. Beatrice Valli e Marco Fantini parlano poi del loor matrimonio: «Ci sposeremo il 27 settembre, forse a Capri».

Barbara Alberti, malore e ricovero in ospedale. Fan preoccupati sui social

Giulia De Lellis a Verissimo: «Sanremo? Non mi ha chiamata nessuno, ma se arrivasse una proposta...»

Verissimo, Eleonora Abbagnato: «Mamma ha la leucemia, lascio l'Opéra per starle vicino»

Verissimo, Michele Bravi per la prima volta in tv dopo l'incidente: «Sto tornando a vivere»

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA