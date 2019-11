Pomeriggio 5, incidente in diretta per l'ospite: «La poltrona è bagnata di...». Barbara D'Urso allibita

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, incidente in diretta per l'ospite: «La poltrona è bagnata di...».allibita. Inconveniente, oggi, per una delle ospiti del salotto di Canale 5. Nella parte del programma dedicata al talk, si parla di vegani. Ma all'improvviso, accade qualcosa di strano. Guendalina Canessa , ospite in studio, comincia a ridere e si piega su un lato della poltrona.chiede spiegazioni: «Che succede? Ti sei fatta uno spritzettino anche tu?». Tra le risate,spiega cosa sta succedendo: «La mia poltrona è bagnata, ho sudato... Non succede anche a te in quei periodi?»., allibita, risponde: «No, non mi succede - poi aggiunge ironica -. Togliete gli spritz dai miei backstage». Momento di ilarità e la trasmissione continua.