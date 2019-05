Archie è un nome di origine tedesca che significa "veramente coraggioso". A prima vista, sembra tremendamente convenzionale e invece è assolutamente in rotta con la tradizione.



Primo, è convenzione tra le classi superiori britanniche avere due nomi di mezzo (cioè tre nomi di battesimo). Nei circoli reali, il livello di adorazione degli antenati è così estremo che di solito ne hanno molti di più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fatto che il piccolo Archie abbia un solo secondo nome - piuttosto che due (come Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis) o tre (come Prince William e Prince Harry) - ha un aspetto molto più americano.E Harrison? Ha un significato letterale che il Duca del Sussex ha messo in pratica. Originario nel Medioevo, il nome significa "figlio di Enrico" o "figlio di Harry". Quindi azzeccatissimo.Il cognome Mountbatten-Windsor, invece, appartiene a tutti i figli e discendenti della regina Elisabetta e del principe Filippo.