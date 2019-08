Baby K a Battiti Live: i fan notano un particolare e l'artista finisce nel mirino

di Ida Di Grazia

Ma mi spiegate perché Baby k canta sempre in playback? — I Love You 3000 ⭐ (@selinrauhl) July 31, 2019

baby k palese in playback #BattitiLive — girlinthebubble (@girlindabubble) July 31, 2019

Baby K, o canti o balli altrimenti fai bene il play-back... Tutto per finta non si può fare 😁 #battitilive — Paola Macchi (@PaolaTime) July 31, 2019

baby k neanche prova a nascondere il playback okkk #BattitiLive — 𝒂𝒍𝒆𝒔𝒔𝒊𝒂🧚🏼‍♀️ (@ovunquetusja) July 31, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è una delle artiste che questa sera si è esibita sul palco diLa rapper si è esibita sulle note di “Playa”, ilche da settimane impazza in radio e nelle classifiche di vendita.L'’evento musicale itinerante di Radionorba, presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci, è ora in diretta su Italia 1. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana ed internazionale , tra cui Emis Killa, Vegas Jones, il vincitore dell’ultima edizione di Amici Alberto Urso, gli Stadio,Achille Lauro,Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena e Baby K. Quest'ultima si è esibita sulle note del suo ultimomaLa rapper ha cantato completamente in playback, il pubblico da casa lo ha notato e non ha gradito: «La tristezza di Baby K che neanche ci prova a mascherare il fatto che stia cantando in playback» , «Baby K neanche prova a nascondere in playback».