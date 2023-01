Aurora Ramazzotti sexy, ma l'outfit (con pancione a nudo) per la festa di mamma Michelle non piace a tutti: «Quanto esibizionismo»

Michelle Hunziker ha spento le sue prime 46 candeline circodata dall'amore di amici, parenti e colleghi di sempre in un noto ristorante di Milano. La showgirl si è scatenata tra balli e canti e al suo fianco non poteva certo mancare la figlia Aurora Ramazzotti prossima a diventare mamma. L'influncer partorirà il suo primo bebè tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

Michelle Hunziker, la festa per i 46 anni: karaoke con Serena Autieri e Nina Zilli

Aurora Ramazzotti, l'outfit sexy alla festa della mamma

Vestita interamente di nero, Aurora ieri ha messo in bella vista il proprio pancione e non ha voluto lasciare spazio all'immaginazione dato che si vedeva tutto. Aurora si è poi cimentata al karaoke con il compagno Goffredo Cerza e il migliore amico Tommaso Zorzi.

Le critiche social

L'outfit di Aurora Ramazzotti per festeggiare il compleanno di mamma Michelle, ha optato per un outfit semplice ma molto sexy. La figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti infatti, era vestita completamente di nero, con dei pantaloni semplici perché la particolarità era tutta riservata alla parte superiore del corpo.

Tommy zorzi e aurora Ramazzotti cantando in il compleanno di Michele hunziker. ..questo duo spacca 🤣 #tzvip pic.twitter.com/8oEmIRCxGY — Merycat🐱❤🐺 (@Merycat16) January 25, 2023

Aurora ha messo in mostra il grande pancione sotto un cardigan nero ricamato, agganciato solo da un bottone. Il modo in cui l'influencer era vestita non è però, piaciuto a vari utenti che hanno commentato: «Con una magliettina sarebbe stato meglio» e ancora «Mamma mia la pancia fuori...» oppure «Poteva coprirsi con questo freddo... quanto esibizionismo!». Ma c'è anche chi ha apprezzato e manda il suo duetto con l'amico Tommaso Zorzi in tendenza.