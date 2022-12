Aurora Ramazzotti in palestra con il pancione: «Modalità mamma attivata». L'allenamento con Goffredo

Aurora Ramazzotti è in vacanza in montagna con il compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker, ha sempre dichiarato di non volere rinunciare al proprio allenamento nonostante la gravidanza e infatti Aurora si allena anche con il pancione.

La storia Instagram

Questa mattina, giovedì 29 dicembre, Aurora Ramazzotti si è svegliata presto e si è diretta in palestra. Una delle prime storie postate su Instagram, la ritrae infatti, in palestra dove la futura mamma scrive: «Pronta ad allenarmi in modalità mamma».

I video di Goffredo

Aurora non è però da sola in palestra, con lei c'è anche il suo compagno Goffredo Cerza che l'ha accompagnata ad allenarsi.

Il futuro papà tra una flessione e un'altra, di diverte a filmare l'allenamento di Aurora.