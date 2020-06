Anna Falchi si commuove a Vita in Diretta : «Il virus peggiore è la solitudine...». Lorella Cuccarini reagisce così. Oggi, l'attrice italo-finlandese è stata ospite nel programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini per parlare del sua nuova trasmissione C'è tempo per... che condurrà su Rai1 alle 10 del mattino in coppia con Beppe Convertini.



Poi Anna Falchi ha parlato della sua storia d'amore con Andrea Ruggieri: «Sono nove anni che stiamo insieme, è il mio record. Noi però continuiamo a vivere in case separate e per questo ci sono ancora le farfalle nello stomaco e il mistero».



Poi Lorella Cuccarini chiede all'attrice se ci sia un lato negativo nel vivere separati e lei comossa risponde così: «Forse per lui la solitudine. Durante il lockdown, per correttezza, abbiamo deciso di stare separati. Lui al telefono mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto 'Il virus peggiore è la solitudine'». Lorella Cuccarini chiede allora ad Anna Falchi come abbiamo passato lei la sua quarantena con la figlia Alissa: «In due è diverso, ci siamo inventate di tutto, abbiamo fatto anche lo yoga insieme. È una bambina unica». Ultimo aggiornamento: 19 Giugno, 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA