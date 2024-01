Tiberio Timperi scivola in diretta a I Fatti Vostri: la caduta (e le risate) di Anna Falchi, il video

Scivolone in diretta ai Fatti vostri, su Rai 2. Durante la rubrica Ci pensa Patty, Anna Falchi urta un pentolino con della cera calda che finisce sul pavimento. A quel punto, Tiberio Timperi interviene per dare una mano, ma scivola sulla cera e cade rovinosamente a terra. Tra le risate del pubblico, il conduttore si rialza senza problemi e scoppia a ridere davanti alla telecamera. "The show must go on", dice Anna Falchi. E Timperi sussurra "Ho dato una botta...".

Timperi vola sul pavimento e la mente corre a Lisa Fusco #ifattivostri

~ via @Cinguetterai pic.twitter.com/9MWplCejWd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 10, 2024