Anna Falchi paparazzata a Roma con il nuovo fidanzato: Andrea Crippa è il vice di Salvini (14 anni più giovane di lei)

Il cuore di Anna Falchi ha ricominciato a battere. Lui è Andrea Crippa, 37 anni (14 anni meno di lei) vicesegretario della Lega di Matteo Salvini. A rivelarlo è il settimanale “Diva e donna” in edicola oggi che pubblica in esclusiva le immagini di un bacio fra i due in auto, a Roma, dopo una serata insieme. I due sono stati prima sorpresi a Roma, seduti in platea durante lo spettacolo di Teo Mammucari, e poi mentre si scambiano un bacio focoso in auto.

Anna Falchi non è più single

E anche stavolta la vita sentimentale di Anna Falchi finisce sui rotocalchi di gossip.