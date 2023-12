Andrea Manfredonia, chi è? Età, lavoro, padre, matrimonio (e separazione) con Martina Stella, figli e Instagram

Dopo sette anni di matrimonio, Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono separati. Lo ha annunciato lei stessa al settimanale Oggi, non una decisione recente, ma è da agosto che i due hanno deciso di dirsi addio. «Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita.

Andrea Manfredonia, chi è l'ex marito di Martina Stella

Classe 1988, Andrea Manfredonia è uno dei cinque figli di Lionello Manfredonia, ex calciatore di serie A. Il 35enne nasce e cresce a Roma e fin da piccolissimo la sua passione per il pallone lo porta a seguire le orme del padre. Così dopo il liceo si è iscritto all'Università per conseguire la laurea in “Management delle imprese sportive” e diventa in poco tempo procuratore sportivo. Nel 2013 apre la sua personale agenzia di marketing dedicata al calcio ed è anche un agente dei giocatori di FIFA.

Il primo incontro con l'attrice

Lotano dai rotocalchi il suo nome diventa famoso quando si fidanza con Martina Stella. Lui e l'attrice si sono conosciuti a una cena a casa di amici nel 2015. Lei reduce dall'ultima delusione amorosa (era finita con il papà di Ginevra) nonostante fosse rimasta subto affascinata dal procuratore sportivo ci va cauta e si fa corteggiare per molto tempo.

Martina Stella si separa dal marito Andrea Manfredonia dopo 7 anni di matrimonio: «Quanto dolore, non me l'aspettavo»

Andrea non molla e riesce a conquistarla, così nel 2016 convolano a nozze con una bellissima cerimonia nel cuore della Tuscia.

Il matrimonio

Matrimonio nel cuore della Tuscia per l'attrice Martina Stella che ha detto sì al procuratore sportivo Andrea Manfredonia, figlio dell'ex calciatore Lionello Manfredonia il 3 settembre del 2016. Nozze romantiche, incantevole l'attrice in lungo abito di pizzo bianco con strascico. La blindatissima cerimonia è andata in scena poco prima del crepuscolo nella cornice barocca di una chiesetta del bosco di Sutri, nel Viterbese: la deliziosa S. Maria del Monte, parte del complesso di Villa Savorelli che il Comune apre solo per particolari occasioni. E questa decisamente lo è stata: tra gli invitati è apparso anche il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti che, dopo il party, ha visitato la locale Sagra del fagiolo e ha posato per diversi scatti tra la folla incuriosita.

Il figlio

Nel 2021 nasce il primo figlio di Martina e Andrea, Leonardo. «Non lo abbiamo programmato ma era tanto tanto desiderato…Abbiamo aspettato un po’ perché tenevo a stabilire un equilibrio con Ginevra: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia», aveva dichiarato la 39enne in un’intervista sulle pagine di Chi.

Instagram

Molto attivo sui social Andrea condivide con i suoi follower su Instagram (@amanfredonia) scatti del lavoro e ritratti di famiglia. Sono diverse le foto infatti nella bacheca con Martina e Leonardo ma anche quelle con Ginevra con cui il procuratore ha un bellissimo rapporto.