Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a Pomeriggio 5: «Kikò si è rassegnato»

, la prof. delsi è rifatta il seno anche contro la volontà del fidanzato Kikò Nalli. I due, che si sono innamorati sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia, stanno ancora nonostante qualche problemino di troppo. Ospite aa Barbara D'Urso, l'ex gieffina ha dichiarato di essere molto felice di questo cambiamento e ringraziatopresente anche lui in studio.«Mi sono sottoposta all'intervento da meno di due settimane. Sto benissimo, una favola. Sono contentissima e soddisfattissima», ha dichiarato la 30enne siciliana in trasmissione. Poi alla domanda su come avesse reagito il fidanzato Kikò, ex diha spiegato: «Dice che il professore ha fatto un seno naturalissimo. Si era rassegnato, ma quando lo ha visto ha detto che era bellissimo».Nel servizio mandato in onda si vede la Lombardo nella clinica per il controllo post-operatorio. «Abbiamo fatto un seno proporzionato al suo fisico. Quando l'ho vista, ho pensato che starebbe stata benissimo», ha precisato Lorenzetti. Le forme sono apparse così naturali che l'opinionista Roberta Beta ha pensato che fossero le forme pre-intervento. «Sei così bella, non ne avevi bisogno», ha esclamato poco prima di capire l'errore.