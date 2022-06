Brutto incidente per Alexander Zverev, costretto a ritirarsi in semifinale al Roland Garros nel pieno della battaglia contro Rafael Nadal, che vola così in finale. Il tedesco mette il piede destro in fallo procurandosi una forte distorsione, mentre il punteggio vedeva in vantaggio Nadal. Il match si chiude 7-6 6-6 con Zverev che dopo le cure mediche torna in campo con le stampelle per salutare avversario e giudice di gara, salutato da un'ovazione del pubblico.