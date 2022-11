Alessandro Michele, chi è il direttore creativo che "lascia" Gucci

Alessandro Michele lascia Gucci? Il rumor, lanciato da WWD, rimbalza ovunque e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Dietro il (per ora presunto) addio, una divergenza con la proprietà del brand. «Gli è stato chiesto di iniziare un'importante inversione creativa» cosa che Michele, molto legato al proprio specifico immaginario, non avrebbe voluto fare. Secondo WWD sarebbe proprio François-Henri Pinault, ceo di Kering, a cercare un cambiamento per la maison di punta del gruppo. Un po' come è avvenuto per Bottega Veneta dove Daniel Lee è stato gentilmente "accompagnato" alla porta per fare spazio a Matthieu Blazy.