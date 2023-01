Sacchi di immondizie abbandonati sulle strade del centro cittadino: il tour dei rifiuti

PORDENONE - Sembra proprio non esserci pace per la battaglia contro i rifiuti abbandonati fuori dagli spazi e lasciati sulla strada creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Neppure con l'inizio del nuovo anno la situazione si è normalizzata e pur con con le raccolte straordinarie le cose non sono andate certo meglio. Ieri mattina, tanto per fare un esempio, sono arrivate una serie di segnalazioni che interessavano diverse strade della città a ridosso del centro.