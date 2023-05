Luciano Ligabue a spasso per Belluno e Feltre, le foto in strada con i fan

Gita fuori porta tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto per Luciano Ligabue in compagnia di amici. Ieri ha trascorso la giornata tra il Collio e il Carso goriziano alla ricerca delle caserme dove alcuni dei suoi amici hanno prestato servizio durante il periodo di naja e oggi, attraversato il confine, è già arrivato a Belluno, dove sta continuando il suo giro tra i tanti ammiratori che lo fermano per strada per una foto insieme.