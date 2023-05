"Certe notti" a Nordest con Luciano Ligabue: la rockstar in gita sulle tracce della naja

Gita fuori porta tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto per Luciano Ligabue in compagnia di amici. Ieri ha trascorso la giornata tra il Collio e il Carso goriziano alla ricerca delle caserme dove alcuni dei suoi amici hanno prestato servizio durante il periodo di naja. Da San Michele del Carso, dove ha soggiornato alla Locanda Devetak, il tour dei ricordi è proseguito verso San Floriano del Collio, dove non è mancata la degustazione dei vini tipici della regione, curata dal Castello Formentini.

Per tutti un arrivo inaspettato, quando hanno aperto la porta e davanti si sono trovati lui, lo stupore è stato enorme, quasi a confine "tra palco e realtà".

Dopo qualche ora trascorsa in Friuli, il Liga ha già attraversato il confine ed è arrivato a Belluno, dove sta continuando il suo giro tra i tanti ammiratori che lo fermano per strada per una foto insieme. Proprio nel bellunese, a cavallo del 1980, il cantautore aveva indossato la divisa di leva, come artigliere. Un'esperienza, quella della caserma, durata dodici lunghi mesi di cui conserva un brutto ricordo, al punto da citare la stazione di Belluno nella canzone "Dove fermano i treni".