Le ricerche del giovane scomparso a Codroipo

Scompare nel bosco, pomeriggio di paura per un ragazzino di Codroipo. Verso le 12.20 di oggi, 5 marzo, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Udine è stata allertata dai Carabinieri per la ricerca di un ragazzo disperso tra gli abitati di Beano e San Lorenzo nel comune di Codroipo (UD). Subito dalla centrale operativa hanno attivato due squadre del distaccamento Volontario Vigili del fuoco di Codroipo e richiesto il supporto di Drago 81 (l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia). Appena giunti sul luogo della ricerca i Vigili del fuoco assieme ai Carabinieri hanno iniziato le ricerche da terra e dal cielo. In poco tempo una squadra mista di soccorritori ha ritrovato il giovane, illeso ma in stato confusionale, ai bordi di un boschetto nei pressi della ferrovia. La squadra ha quindi provveduto ad accompagnare il ragazzo nell’area dove erano parcheggiati i mezzi di soccorso dove è stato preso in consegna dal personale sanitario per gli accertamenti.