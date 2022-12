CONEGLIANO - Proposta d'acquisto avanzata per la storica Lancia Fulvia rimasta per oltre 40 anni parcheggiata in strada, in via Zamboni, nello stallo di un parcheggio disegnato a righe bianche tra marciapiede e asfalto. Il comandante della polizia locale però dice: no, è incedibile, è in restauro, diventerà un monumento.