La stanza per bambini oncologici gravi diventa una fiaba tra scoiattoli, cervi e pettirossi

MESTRE - Giovanni, volato in cielo a 7 anni, ha passato molto tempo in una stanza d'ospedale: oggi, in sua memoria, la sua mamma ha trasformato la stanza dei bambini più gravi della Pediatria di Mestre in un bosco animato da pettirossi e cervi. Grazie al suo impegno, i bambini con patologie oncologiche che si troveranno ad essere accolti in questa stanza speciale potranno continuare a sognare, e chi li segue a lungo potrà farlo in un locale più accogliente e vivo.

«Da un grande dolore come la perdita di mio figlio - ha spiegato la signora Daniela Buranello al Direttore Generale, Edgardo Contato, in visita al reparto - è nato un arcobaleno di colori, è nato il desiderio di trasformare il lutto in energia.