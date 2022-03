Camion divorato dal fuoco in A4 si schianta, autista miracolato

CESSALTO/SAN DONA' - Momenti di paura nel "tratto maledetto" dell'A4. Tra i caselli di Cessalto e San Donà di Piave, poco dopo le 14, un autoarticolato ha preso fuoco ed è finito fuori strada in un canale a lato della carreggiata. Miracolato l'autista.

I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio dell'autoarticolato: illeso, come detto, il guidatore. Il conducente del mezzo pesante stava percorrendo l’autostrada in direzione Milano, quando per cause in corso di accertamento il mezzo è finito fuori strada nel canale di scolo adiacente la corsia di emergenza prendendo fuoco. I pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre con un’autopompa, 2 autobotti e 9 operatori, hanno spento le fiamme del camion che trasportava tubi e materiale ferroso. Sul posto il personale di Autovie Venete e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.