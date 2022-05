L'ex campione Riccardo Passarotto morto a 25 anni in un incidente in moto

ROVIGO - La sua ultima corsa non l'ha fatta con gli amatissimi pattini, ma con la motocicletta tornando verso casa e andando a schiantasi contro una centralina della luce. Aveva solo 25 anni Riccardo Passarotto ex campione del mondo di pattinaggio in linea e da qualche anno preparatore atletico e bodybuilder, che questa notte ha avuto un incidente stradale mentre rincasava a Buso, piccolissima frazione di Rovigo dove da qualche anno viveva con la fidanzata Giulia.