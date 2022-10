Frontale contro un furgone, l'auto s'incendia: 19enne muore tra le fiamme

VENEDELAGO - Terribile tragedia poco dopo le 18 di oggi, 13 ottobre. Un'auto ha preso fuoco dopo essersi scontrata frontalmente con un furgoncino davanti al ristorante Antica Postumia. A perdere la vita un ragazzo di 19 anni di Altivole nell'incidente mortale un automobilista rimasto inghiottito dalle fiamme. La Punto su cui viaggiava il giovane ha infatti preso fuoco subito dopo l'impatto frontale con il furgoncino. L'incidente e l'incendio sono avvenuti in via Montegrappa al civico 36, in via Postumia est, nel Comune di Vedelago. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi ma la persona all'interno dell'automobile è deceduta, morta carbonizzata sul colpo.