Casamicciola, cane rimane bloccato per giorni nell'auto dei padroni dispersi

Abbaia a chiunque si avvicini all'auto. È un cagnolino meticcio che si trova nell'abitacolo di una utilitaria gravemente danneggiata dall'alluvione e sommersa dal fango in Celario a Casamicciola. Non si capisce come il cagnolino sia entrato nella macchina sabato mattina. I soccorritori proveranno a dargli del cibo ma il cane abbaia appena chiunque si avvicina alla vettura, quasi a volerla difendere.

Frane e alluvioni in Italia, ecco le zone a maggior rischio: non c'è solo la Campania