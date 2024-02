William rompe il "protocollo" e parla della guerra in Israele: «Troppe persone uccise, più aiuti a Gaza. Spero nella fine del conflitto»

Il principe William ha affermato che "troppe persone sono state uccise" nella guerra tra Israele e Hamas, chiedendo che i combattimenti finiscano "il più presto possibile".

La dichiarazione è stata rilasciata dopo che è emerso che il principe William è pronto a svolgere una serie di impegni per evidenziare la difficile situazione di tutte le persone colpite dal conflitto in corso.

Il sostegno umanitario



Nei prossimi giorni incontrerà gli enti di beneficenza del Regno Unito che forniscono sostegno umanitario nella regione e verrà informato sulle condizioni affrontate da coloro che lavorano sul campo. Parteciperà anche a una conversazione in una sinagoga con giovani provenienti da un’ampia gamma di comunità per riconoscere l’aumento dell’antisemitismo in tutto il mondo. Nell'ottobre dello scorso anno il principe William fece quello che fu visto come un intervento inaspettato quando Kensington Palace rilasciò una dichiarazione in cui esprimeva il profondo disagio suo e della principessa del Galles per gli eventi devastanti che si stavano verificando nella regione.

Il protocollo reale

È raro che i membri della famiglia reale facciano commenti pubblici su questioni così controverse. A Sky News è stato detto che il principe William ha seguito da vicino gli eventi e la sua estrema preoccupazione per l'impatto umano, soprattutto sui giovani di entrambe le parti, lo ha costretto a voler fare di più entro i limiti diplomatici della sua posizione. In un comunicato stampa che annuncia le due visite dell'erede al trono, Kensington Palace ha dichiarato: «Il principe e la principessa erano profondamente preoccupati per gli eventi accaduti alla fine del 2023 e continuano a tenere tutte le vittime, le loro famiglie e gli amici nei loro cuori e nelle loro menti». La loro dichiarazione di ottobre ha riconosciuto gli orrori vissuti dalle famiglie innocenti di entrambe le parti, con il loro portavoce che ha affermato: «Il principe e la principessa del Galles sono profondamente angosciati dagli eventi devastanti che si sono verificati negli ultimi giorni».