Virus, morto il medico di Wuhan che si risvegliò con la pelle nera: la sua foto fece il giro di mondo

La sua foto aveva fatto il giro del mondo. Hu, urologo cinese, era diventato noto per lo strano caso del cambio di colore della pelle, diventata nera tra farmaci e fegato danneggiato dopo aver contratto il coronavirus. Il medico è morto oggi per le conseguenze dell’infezione. Hu Weifeng era uno dei medici in prima linea dall’inizio a Wuhan contro ‘la misteriosa polmonite’ e collaboratore dell’oculista eroe Li Wenliang, non creduto sulla strana malattia che gli ricordava la Sars del 2003. Il decesso, secondo i media cinesi, è avvenuto questa mattina: Hu è il sesto medico del Wuhan Central Hospital a morire a causa degli effetti del virus. Hu, ha ricordato la tv statale Cctv, è deceduto dopo essere stato curato a causa dell’infezione da Covid-19 e per i problemi collegati da più di 4 mesi.

Coronavirus, medici cinesi contagiati si svegliano dal coma con la pelle più scura

All’inizio di febbraio, 68 membri del Wuhan Central Hospital risultavano contagiati dal coronavirus, ma la vicenda di Hu è salita agli onori delle cronache anche per il fenomeno della pelle diventata scura. Un fenomeno registrato anche nel caso di un altro collega, Yi Fan, ripresosi e dimesso dall’ospedale. Altri medici “informatori” dell’ospedale di Wuhan, incluso il direttore dell’unità d’emergenza Ai Fen, furono puniti dalla polizia per aver creato allarme con i loro messaggi d’allarme sui social media. Pur in assenza di stime ufficiali, sono almeno 34 i medici che hanno avuto gli onori postumi dalle autorità sanitarie. A febbraio la Commissione sanitaria nazionale aveva parlato di circa 3.387 operatori sanitari infettati.



Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA