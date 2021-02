Virginia, abolita la pena di morte: detiene il record di esecuzioni

La Virginia volta pagina e approva in via definitiva l'abolizione della pena di morte. Una svolta epocale visto che lo stato è quello che è ricorso al boia più volte nella storia. Dopo il via libera della Camera all'abolizione è arrivato ora anche quello del Senato, con il quale il provvedimento approda sul tavolo del governatore democratico Ralph Northam. Northam ha già dichiarato che lo firmerà tramutandolo in legge.

Ultimo aggiornamento: 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA