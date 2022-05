Abramovich prova a vendere una villa (da 10 milioni di euro) in Portogallo, ma il governo lo blocca

Ancora problemi per gli oligarchi russi. Abramovich ha cercato di vendere una villa del valore di 10 milioni di euro, ma la cessione è stata bloccata. Il Portogallo ha congelato il 25 marzo la proprietà che il magnate russo ha cercato di vendere due settimane prima dell'invasione dell'Ucraina, come riporta oggi il quotidiano portoghese Público.

Luxurious Abramovich palace worth 10 million euros was sized in #Portugal



The oligarch tried to sell it two weeks before the start of the war. Also, shortly before the war, Abramovich got the citizenship of Portugal and even became the richest citizen of this country. pic.twitter.com/P46kNQsIZx

— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2022