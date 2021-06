Vaccini, negli Usa somministrate più di 300 milioni di dosi

Partita lo scorso 14 dicembre, negli Stati Uniti procede a ritmo serrato la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. E sono ad oggi più di 301 milioni le dosi di vaccini anti-Covid somministrate nel Paese, che conta una popolazione di 330 milioni di persone. È quanto emerge dai dati dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) aggiornati a ieri secondo cui circa il 63,5% degli adulti ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il coronavirus, mentre il 52% degli over 18 ha completato la vaccinazione.

L'obiettivo annunciato a inizio maggio da Joe Biden è di arrivare ad avere il 70% degli adulti vaccinati con almeno la prima dose entro il 4 luglio, l'Independence Day. Sinora tra gli over 65 è stata somministrata almeno la prima dose all'86,3% degli americani, mentre il 75,5% ha completato la vaccinazione. Negli Stati Uniti vengono impiegati i vaccini di Moderna e Pfizer e il siero monodose di Johnson & Johnson. Dall'inizio della pandemia negli Usa, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono stati accertati più di 33,3 milioni di contagi e oltre 597.000 decessi.