Ancora strage in una scuola negli Stati Uniti. Ci sono otto morti, 7 studenti e un professore, nella sparatoria avvenuta oggi a Santa Fe, a circa 50 km da Houston, in Texas. Due persone sono state fermate dalla polizia. L'area è stata isolata dopo le segnalazioni della sparatoria in corso tra le 7.30 e le 7.45 del mattino (ora locale). La testimonianza di una studentessa, riportata dalle tv locali, fa riferimento ad alcuni colpi esplosi in un'aula.

Il sospetto autore della sparatoria dovrebbe essere uno studente di 17 anni, come ricerisce la Cnn. C'è stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore. Un poliziotto è rimasto ferito.

«Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ha iniziato un lockdown (la procedura di isolamento per mettere al sicuro gli ospiti di un edificio da una sparatoria, ndr)», ha scritto l'istituto sulla propria pagina Facebook.

«Sparatoria in una scuola in Texas. Le prime notizie non sembrano buone. Che Dio benedica tutti», ha twittato il presidente Usa Donald Trump.«Queste sparatorie sono andate avanti troppo a lungo, farò tutto quello che è in mio potere per fermarle», ha poi aggiunto Trump definendo un «attacco terribile» quello alla scuola superiore di Santa Fe. Il presidente ha espresso la sua solidarietà e la sua vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti dalla sparatoria.