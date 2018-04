Usa, incendio alla Trump Tower. Fiamme spente, ma un ferito grave

Trump Tower, che non è stata evacuata, una persona è rimasta gravemente ferita. Lo riferiscono i vigili del fuoco di New York. Si tratta di un civile, mentre almeno quattro pompieri sono rimasti leggermente feriti nello spegnimento delle fiamme.



Il precedente Le fiamme, sviluppatesi al 50esimo piano. sono state domate rapidamente tanto che il presidente Trump si è complimentato con un tweet.

«L'incendio alla Trump Tower è spento. Molto ristretto (edificio ben costruito). Pompieri hanno fatto un gran lavoro!»: lo ha twittato Donald Trump, ringraziando i vigili del fuoco.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 aprile 2018

La Trump Tower, sulla Quinta strada a Manhattan, è uno degli edifici più iconici della città di New York ed è l'emblema stesso dell'impero Trump. È entrata a far parte anche della cultura popolare, essendo lo scenario principale del reality show The Apprentice. La torre, ultimata nel 1983, fu costruita da Donald Trump e dalla Axa Equitable Life Insurance Company, su disegno di Der Scutt. La sua altezza è di 202 m. Oltre alla sede della Trump organization, il grattacielo ospita l'appartamento privato su tre piani della famiglia del presidente, dal 66/mo al 68/mo piano.

