George Floyd, negli Usa oltre 1.300 persone morte per mano della polizia

Mille e trecento persone morte negli Usa per mano della polizia. Lo rivela un'inchiesta della Cnn. Gli Stati Uniti sono il paese, tra quelli avanzati e democratici, a contare il maggior numero di vittime per opera delle forze dell'ordine. George Floyd è solo uno dei tanti americani uccisi dagli agenti di polizia ogni anno. Ma in altri paesi sviluppati, omidici di questo genere sono rari. Confronti statistici mostrano che la polizia negli Stati Uniti in genere spara, arresta e imprigiona più persone tra le nazioni sviluppate.

Una rassegna dell'Ufficio di statistica della giustizia (BJS) ha rilevato un totale di 1.348 potenziali decessi correlati all'arresto nei dieci mesi da giugno 2015 a marzo 2016, una media di 135 decessi al mese, o poco più di 4 al giorno. In confronto, solo 13 persone nel Regno Unito sono morte in seguito alla custodia della polizia nel periodo di tempo più vicino. In Australia, tra il 2015 e 2016 si sono verificati 21 decessi durante gli arresti.

Per l'Fbi 407 persone sono state uccise da un ufficiale di polizia, «omicidi giustificati», così sono stati definiti. Ma questo numero è considerato troppo basso dai gruppi per i diritti umani e da organizzazioni di stampa che hanno raccolto cifre molto più elevate. Il Washington Post ha contato 1.004 persone colpite a morte dalla polizia nel 2019, ad esempio, mentre il gruppo Mapping Police Violence ha contato 1.099.

