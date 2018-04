Quindicenne sparisce all'uscita di scuola: dopo due anni viene ritrovato e si scopre la verità

di Federica Macagnone

Dal 24 maggio 2016 nessuno aveva più avuto notizie di lui: appena uscito dalla scuola, Aubrey Jayce Carroll, un 15enne di Griffin, cittadina della Georgia, negli Usa, era scomparso nel nulla senza un perché. Nessun indizio, nessun segnale, nessuna traccia: fin dai primi giorni tutto faceva pensare al peggio, visto che non c'erano motivi che facessero ipotizzare una fuga volontaria. La sua famiglia e la polizia lo hanno cercato disperatamente per due anni, animati da una speranza che si andava affievolendo ogni giorno di più, mentre si susseguivano veglie a lume di candela organizzate dalla comunità e venivano lanciati appelli destinati a cadere nel vuoto. Nessuno sapeva che Aubrey se n'era semplicemente andato tagliando i ponti dietro di sé e stava girovagando tranquillamente in lungo e in largo per l'America sotto falsa identità per non farsi rintracciare nel suo peregrinare tra la costa occidentale e il Midwest.C'è voluta tutta la tenacia della polizia per localizzarlo e raggiungerlo, ma alla fine Aubrey è stato trovato nei giorni scorsi grazie agli sforzi congiunti dell'Fbi e dei Texas Rangers: vivo e vegeto e in ottima forma, felice e sorridente. Lo sceriffo della Contea di Spalding, Darrell Dix, ha documentato con un video postato martedì scorso su Facebook il suo incontro con il ragazzo, che ora ha 17 anni e appare molto cresciuto rispetto alle foto diffuse all'epoca della scomparsa. Nel filmato Aubrey sorride e saluta tutti i parenti festosamente: «È bello rivedervi tutti. Vi ringrazio per tutte le vostre preghiere e per le ricerche che avete fatto. Vi ringrazio di tutto. Io sto bene, sono sempre sorridente e anche voi dovreste fare lo stesso».Parole un po' surreali, viste le circostanze, e che fanno a cazzotti con l'indifferenza totale con cui, dall'oggi al domani, due anni fa aveva deciso di sparire: ora, tornato a casa dalla madre, dovrà spiegare i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare tutto, unendosi a gruppi di ragazzi che vivevano in stile hippy anni '70 e, soprattutto, come ha potuto lasciare amici e parenti nell'angoscia più totale senza curarsi dei loro sentimenti.