L'Ucraina sta perdendo la guerra? I tre scenari: dalla "sconfitta totale" alla perdita di territori (e l'ipotesi "base" per attacco alla Nato)

Con il blocco degli aiuti statunitensi da 60 miliardi di dollari, l’Ucraina è alle corde e la battaglia contro l'invasione russa sta diventando sempre più disperata.

Il suo esercito è a corto di artiglieria e munizioni, e in alcuni avamposti è in inferiorità numerica con un rapporto di dieci a uno, mentre lotta per tenere a bada l’intensificarsi degli attacchi russi. C’è un barlume di speranza per Kiev, con un voto del Congresso che potrebbe sbloccare il pacchetto di aiuti. Ma se fallisce e gli alleati europei dell’Ucraina non si fanno avanti, la sconfitta sembra sempre più probabile e potrebbe assumere diverse forme, dicono gli analisti, inclusa la perdita di territori chiave.

La sconfitta totale

Gli esperti del think tank statunitense "The Institute for the Study of War", ritengono che Vladimir Putin stia perseguendo obiettivi “massimalisti” in Ucraina che equivalgono a una “piena capitolazione ucraina e occidentale”. Ciò potrebbe eventualmente comportare - spiega il sito di Business Insider - il tentativo di prendere il controllo dell’intero paese. Il presidente russo l’anno scorso ha citato una mappa dell’Europa del XVII secolo per sostenere la sua tesi secondo cui l’Ucraina non è un vero paese, nonostante il documento indichi chiaramente parte del territorio come “Ucraina”. In un post sul blog del Royal United Services Institute, Oleksandr Danylyuk, ex consigliere capo del ministro della Difesa ucraino, ha osservato che la distruzione totale dell’Ucraina è l’obiettivo principale della Russia: "Putin non nasconde le sue intenzioni genocide di distruggere l'Ucraina come stato indipendente e gli ucraini come popolo separato. È ovvio che se perdiamo il sostegno dell'Occidente, Putin potrebbe raggiungere il suo obiettivo di cancellare il paese più grande dalla mappa d'Europa". "Nonostante l'evidente tragedia di questa situazione per l'Ucraina, le conseguenze della sua sconfitta per l'Occidente, e soprattutto per gli Stati Uniti come leader del mondo libero, non sarebbero meno catastrofiche", ha aggiunto.

La perdita di territori

Altri credono che le ambizioni della Russia siano più limitate e che l’obiettivo sia lanciare un massiccio attacco quest’estate per sfondare le linee difensive e conquistare una città o una regione chiave. Il problema - ha detto a Business Insider Bryden Spurling, analista della RAND Corporation - è che non è chiaro da dove potrebbe provenire l’attacco: "La difficoltà con l'Ucraina a corto di rifornimenti e personale è che dà alla Russia più opportunità di scegliere il momento e il luogo della sua offensiva su un lungo fronte di battaglia". Mentre era evidente che l’Ucraina avrebbe concentrato la sua controffensiva lo scorso anno nel sud, consentendo alla Russia di costruire estese fortificazioni, l’attacco russo potrebbe arrivare in qualsiasi punto lungo la linea del fronte lunga 620 miglia. La Russia potrebbe cercare di prendere il controllo di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, che dista solo circa 18 miglia dal confine russo, della città di Zaporizhzhia nel sud dell’Ucraina, o di assicurarsi il controllo della regione di Donetsk nell’Ucraina orientale, che è stata il luogo di alcune delle battaglie più sanguinose della guerra.

George Beebe, ex direttore dell’analisi russa presso la CIA, ha recentemente dichiarato a BI che la Russia sta cercando di incrementare e consolidare le sue conquiste territoriali: "La vittoria sull'Ucraina consisterebbe probabilmente nell'impadronirsi del territorio a est del fiume Dnepr che Mosca considera culturalmente e storicamente russo, creando una terra di nessuno che separa il territorio controllato dai russi dal resto dell'Ucraina, e costruendo fortificazioni difensive per garantire che la divisione sia difficile da invertire attraverso nuovi assalti ucraini", ha detto.

Negoziati e scenari

Ma la questione di quando e a quali condizioni potrebbero aver luogo i negoziati per porre fine alla guerra rimane poco chiara. Spurling, l’analista della RAND, ha affermato che una vittoria russa molto probabilmente prenderebbe la forma della cessione da parte dell’Ucraina di grandi porzioni di territorio conquistato alla Russia: "Nonostante le sfide che sta affrontando attualmente, l'Ucraina mostra poco interesse per un simile accordo e molti suoi sostenitori riconoscono che non ci si può fidare comunque che Mosca mantenga la sua parte in qualsiasi accordo". Alcuni analisti, come quelli dell’ISW, hanno avvertito che la Russia probabilmente utilizzerebbe un accordo con un’Ucraina indebolita e sconfitta per lanciare un nuovo attacco contro l’Ucraina e poi i suoi alleati in Occidente. Altri analisti sono scettici e credono che l'esercito russo abbia subito danni tali nel conflitto che non sarebbe in grado di lanciare una nuova massiccia campagna contro un'alleanza Nato rafforzata. Ma per Beebe, anche se gli aiuti statunitensi venissero concessi, non sarebbero sufficienti per cambiare le sorti della guerra e consentire all’Ucraina di cacciare le forze russe. Ciò implica che, in qualunque scenario, il governo di Kiev dovrà cedere territorio.